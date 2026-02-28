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HR2094/00
قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
يتميّز الخلاط طراز HR2094/00 من Philips المصنوع من الألومينيوم المؤكسد بمحرك بقوة 750 واط ويمكن أن يطحن كل شيء بدءًا من الفواكه والخضراوات وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على أي قوام تريده.
750 واط
دورق زجاجي بسعة 2 لتر
مع فلتر
سرعات متعددة
نظّف المنتج بسهولة وفعالية بمجرد إزالة الشفرة من الدورق.
اسحق الثلج بسهولة باستخدام هذا الخلاط من Philips بلمسة زر واحدة.
اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.
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