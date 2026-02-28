قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة

يتميّز الخلاط طراز HR2094/00 من Philips المصنوع من الألومينيوم المؤكسد بمحرك بقوة 750 واط ويمكن أن يطحن كل شيء بدءًا من الفواكه والخضراوات وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على أي قوام تريده.