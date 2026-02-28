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جميع السلاسل

  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة
  • قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة

تم إيقافه

مجموعة Aluminium Collectionالخلاط

HR2094/00

1 جائزة

قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة

يتميّز الخلاط طراز HR2094/00 من Philips المصنوع من الألومينيوم المؤكسد بمحرك بقوة 750 واط ويمكن أن يطحن كل شيء بدءًا من الفواكه والخضراوات وصولاً إلى الثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة يمكنك الخلط والسحق والتقطيع للحصول على أي قوام تريده.

عرض جميع المزايا

محرك بقوة 750 واط مع دقة في السرعة

قوة إضافية لعملية خلط وسحق هائلة

  • 750 واط

  • دورق زجاجي بسعة 2 لتر

  • مع فلتر

  • سرعات متعددة

وحدة الشفرة القابلة للفك لتنظيف سهل

وحدة الشفرة القابلة للفك لتنظيف سهل

نظّف المنتج بسهولة وفعالية بمجرد إزالة الشفرة من الدورق.

زر سحق الثلج

زر سحق الثلج

اسحق الثلج بسهولة باستخدام هذا الخلاط من Philips بلمسة زر واحدة.

التحكم بسرعات متعددة مع شاشة مضاءة

التحكم بسرعات متعددة مع شاشة مضاءة

اضبط سرعة الخلاط كما تريد باستخدام مفتاح التحكم الفريد هذا.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612378

المراجعات

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.