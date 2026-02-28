تقنية ChopDrop

إدراكًا منها لصعوبة تقطيع البصل وعدم رغبتنا بفعله يدويًا، طورت Philips تقنية ChopDrop بذكاء لتتيح لك تقطيعه بسهولة كالطهاة المحترفين. يُبقي التصميم الفريد لحجرة الفرم البصل داخل الحجرة، فيما تقوم الشفرات الحادة الثلاث بفرمه. وبمجرد أن تصل القطع إلى الحجم الأمثل، يتم إسقاطها في الوعاء: جافة ومتساوية في كل مرة. مثالية للبصل، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه والجبن والمكسرات وغيرها الكثير.