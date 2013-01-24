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عصارة الحمضيات

HR2744
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    عصارة الحمضيات

    HR2744
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    عصارة الحمضيات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    عصارة الحمضيات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل citrus-juicer

      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة

      • 0.6 لتر
      • 25 واط
      • محدد بقايا الفاكهة والخضار
      • عكس تلقائي
      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        المادة باستثناء الإبريق
        PP
        مادة الإبريق
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        محدد بقايا الفاكهة والخضار
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الإبريق
        0.6  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        25  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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