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  • استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل

    Viva Collection خلاط

    HR3556/00

    استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل

    يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6، لخلط ناعم ولسحق الثلج. وبفضل إمكانية الخلط الأنعم، يمكنك الاستمتاع بمشروبات صحية أكثر تزوّدك بالعناصر الغذائية من الفاكهة والخضار لليوم كله.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection خلاط

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    استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل

    مع إمكانية خلط أنعم للحصول على كمية أكبر من الفاكهة والخضار

    • 900 واط
    • ProBlend 6
    • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
    • ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل
    دورق زجاجي كبير لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

    دورق زجاجي كبير لتحضير مشروبات فاكهة يمكنك مشاركتها

    يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

    تقنية الخلط Problend 6 لنتائج خلط أنعم

    لقد طوّرنا تقنية Problend 6 لعملية خلط ومزج فعالة، للتأكد من خلط كل المكونات بطريقة ناعمة جدًا.

    محرك بقوة 900 واط

    مع قوة تبلغ 900 واط، يُعتبر محرّك الخلاط قويًا بما يكفي لخلط المكونات المفضّلة لديك بشكل ناعم جدًا وبفعاليّة.

    إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

    من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.

    إمكانية إمساك سهلة بمفتاح التحكم

    تم تصميم مفتاح التحكم بشكل يمنع الانزلاق، لتتمكن من التحكم بسرعة الخلاط بسهولة.

    وظيفة النبض لخلط انعم

    يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.

    علامات مستوى السائل سهلة القراءة

    أصبح من السهل رؤية كمية السائل داخل الوعاء ودورق الخلاط بفضل علامات واضحة سهلة القراءة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      الدورق

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      200-230  V
      الطاقة
      900  W
      سعة الدورق
      0.6  l
      سعة الدورق الرئيسي
      2  l

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • إعداد سرعة نبضي
      • سرعات متعددة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ لا يصدأ
      مادة الدورق
      الزجاج

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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