خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
تسمح أداة الخفق على شكل قمع بإدخال الهواء إلى أقصى حد مما يوفر خليطًا هشًا وطريًا لقالب الحلوى.
تم تصميم الوعاء ليتطابق بسلاسة مع أدوات الخفق على شكل قمع، لتحقيق أفضل نتائج الخلط.
يدور الوعاء بالدفع التلقائي لعملية خلط أفضل وأدقّ.
يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بكبسة زر واحدة فقط.
تساعد أقدام شفط الهواء في الحفاظ على الحامل والخلاط المزوّد بوعاء ثابتًا وملتصقًا بالسطح.
سيسهّل المحرك الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.
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