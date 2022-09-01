اكتشف وصفات رائعة وقهوة طازجة مع HomeID

قم بتنزيل تطبيق HomeID واكتشف مئات الوصفات للخلاط الجديد، بما في ذلك أفكار ملهمة للمشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو حتى الوجبات الكاملة. لم يسبق لاتخاذ خيارات غذائية صحية أن يقدّم مذاقًا بهذه الجودة، مع تغييرات بسيطة ولذيذة في الوقت نفسه على كل أنواع الأطباق المفضلة لدى عائلتك. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الأطباق الرئيسية المغذية، يحتوي HomeID على وصفات ستحبها.