أداء أكثر من 15 وظيفة بسهولة

تأتي محضرة الطعام مع 5 ملحقات تتيح لها أداء أكثر من 15 وظيفة مختلفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خلاط مضاد للكسر سعة 1.5 لتر لخلط مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.