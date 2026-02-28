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HR7625/70
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا.
500 واط
مدمج 2 في 1
وعاء سعة 2 لتر
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.
نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.
بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
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