وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وفّر مساحة وجهد
وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.
نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.
بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية
تأتي محضرة الطعام مع 7 ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خفاقة مضادة للكسر سعة 1.5 لتر لخفق مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.
يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.
تأتي محضرة الطعام مع 7 محلقات تؤدي 28 وظيفة، وهذه الملحقات هي: شفرة من فولاذ لا يصدأ للفرم والخفق والتفتيت والتقطيع واللف والسحق والخلط وأداة عجن (للعجن الشديد)، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة والجبن، وقرص للتحويل إلى مستحلب والخفق والخفق السريع، وأداة لطحن البطاطا طحنًا خشنًا، وخفاقة للخفق والهرس وتشكيل الرغوة والطحن وصنع البوريه (الشديدة) والمجانسة والتسييل والطحن والخفق والتحريك.
المواصفات التقنية