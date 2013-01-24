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Daily Collection

محضرة الطعام

HR7625/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • وفّر مساحة وجهد وفّر مساحة وجهد وفّر مساحة وجهد
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    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7625/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection محضرة الطعام

    وفّر مساحة وجهد

    وفّري المساحة والجهد والوقت مع محضرة الطعام HR7625/70 ذات التصميم العمودي من Philips. إذ تتميز بشدة فعاليتها وتعدد وظائفها بحيث يمكنك إنهاء أية تحضيرات تريدها في ثوانٍ معدودة. وهى مزودة بخفاقة أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز تحضير طعام ذو حجم صغير مع الخلاط

      • 500 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء سعة 2 لتر
      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      توضع الأكسسوارات كافة في الوعاء للتخزين الصغير

      يسمح المخزن الصغير بتخزين كافة الملحقات داخل الوعاء لتوفير تخزين سهل ومحكم.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      نتمتع محضرة الطعام بإعدادين للسرعة للاستخدام مع المكونات الصلبة أو الناعمة، بالإضافة إلى وظيفة السرعات المتفاوتة لتقطيع الثوم أو سحق الثلج على سبيل المثال.

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      محرك بقوة 500 واط لتحضير كميات كبيرة من الطعام والعجن الثقيل

      بفضل محرك قوته 500 واط وإعدادي سرعة متفاوتة وزر نبضي، يمكنك اختيار السرعة المناسبة لتحقيق نتائج مثالية

      تأدية أكثر من 25 وظيفة بسهولة

      تأدية أكثر من 25 وظيفة بسهولة

      تأتي محضرة الطعام مع 7 ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خفاقة مضادة للكسر سعة 1.5 لتر لخفق مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.

      تصميم عمودي يتطلب مساحة أقل بنسبة 35% في المطبخ

      يشغل التصميم العمودي الخاص مساحة أقل بنسبة 35% من محضرة الطعام المزودة بوعائين. وهذا من شأنه توفير مساحة لا بأس بها على طاولة المطبخ، مما يسمح باستخدام محضرة الطعام حتى في أصغر المطابخ.

      مع خفاقة

      تأتي محضرة الطعام مع 7 محلقات تؤدي 28 وظيفة، وهذه الملحقات هي: شفرة من فولاذ لا يصدأ للفرم والخفق والتفتيت والتقطيع واللف والسحق والخلط وأداة عجن (للعجن الشديد)، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة، وأداة للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة والجبن، وقرص للتحويل إلى مستحلب والخفق والخفق السريع، وأداة لطحن البطاطا طحنًا خشنًا، وخفاقة للخفق والهرس وتشكيل الرغوة والطحن وصنع البوريه (الشديدة) والمجانسة والتسييل والطحن والخفق والتحريك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        أمان
        • نظام قفل أمان لكشف الغطاء والوعاء
        • كابح ميكانيكي على حامل الأداة يتوقف ضمن ثانية ونصف الثانية
        سعة حجم خفاقة المواد السائلة
        1 لتر
        السرعات
        2 + نبضة
        أداة عجن
        للعجن العادي والعجن الثقيل
        قرص تحويل إلى مستحلب
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة والجبن
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ
        سعة حجم وعاء المواد السائلة
        1.2 لتر
        الصين
        نعم
        دورق وغطاء وكأس الخفاقة
        SAN, PP
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        2 لتر
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع وأزرق سماوي
        قطعة للتقطيع
        للتقطيع المتوسط للخضار والفاكهة
        غطاء
        ABS
        خلاط
        • خفاقة
        • مجانسة
        • تحريك
        • سحق
        • تشكيل رغوة
        • طحن
        • صنع البوريه
        • صنع بوريه شديدة
        • تسييل
        • طحن
        • خفق
        فولتية
        220-240 فولت، الصين: 220 فولت
        حامل سكين دورق الخفاقة
        نيلون 60
        قرص للتحويل إلى مستحلب
        ABS
        الطاقة
        500 واط، الصين: 460 W
        التردد
        50-60، الصين: 50 Hz
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        طول سلك الطاقة
        120 cm
        عدد القطع/الأقراص
        3
        المفتاح وحامل الأدوات
        ABS & POM
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        • فرم
        • خفق
        • خفق
        • تفتيت
        • تقطيع
        • لفّ
        • هرس
        • فرم
        • خلط
        • عجن
        وعاء وغطاء ودافع
        SAN & ABS
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        لتحويل البطاطا والجبن إلى حبيبات
        سكين للخفاقة
        فولاذ لا يصدأ
        حامل للسكين
        PP و PET
        سعة وعاء الطحين
        500 g
        سعة وعاء العجين
        830 g

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