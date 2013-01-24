تأدية أكثر من 25 وظيفة بسهولة

تأتي محضرة الطعام مع 7 ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة. والملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، والعديد من الأقراص المعدنية للتقطيع والطحن بحجم متوسط، بالإضافة إلى خفاقة مضادة للكسر سعة 1.5 لتر لخفق مختلف أنواع المكونات وسحقها وخفقها. وقرص للتحويل إلى مستحلب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.