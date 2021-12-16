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تم إيقافه
HR7631/90
أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
يأتي جهاز تحضير الطعام 2 في 1 من Philips مزوّدًا بوعاء كبير للمفرمة ودورق خلاط بسعة 1,5 لترات وقرصين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بات من السهل تحضير الطعام في المنزل لكل أفراد العائلة.
600 واط
سرعتان + نبضات
أكثر من 21 وظيفة
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
5.0
من 5
1
الرأي
algabbani
16/12/2021
Saudi Arabia
هذا المنتج لايعمل
لقد اشتريت هذا المنتج ولم يعمل في نفس يوم الشراء .ولم يتم الرد على تلفوانات الدعم الفني . ماهكذا عهدناكي يافلبيس
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7631/90 محضرة الطعام
تاريخ الاستخدام 2021-11-16
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Viva Collection HR7631/90 محضرة الطعام
تاريخ الاستخدام 2021-11-16