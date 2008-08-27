قوة متعددة الاستخدامات
محرك قوي ومجموعة ملحقات كبيرة
محرك قوي بقوة 800 واط
محرك فعّال بقدرة 800 واط لتحضير كميات كبيرة بسهولة.
المواصفات التقنية
-
الملحقات
- الطاقة
-
800 W
- الفولتية
-
230 V
- اللون (الألوان)
-
أبيض مع أصفر فاتح
- طول سلك الطاقة
-
100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
- قرص للبشر الناعم
-
لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
- قطعة للتحويل إلى حبيبات
-
For granulating potatoes
- التردد
-
50 Hz
- قرص تقطيع قابل للضبط
-
لتقطيع الخضار والفاكهة
- المحرّك
-
عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
- قرص تقطيع قابل للضبط
-
POM وABS وفولاذ مقاوم للصدأ
- سكين معدني وقطع
-
فولاذ لا يصدأ وABS
- شفرة من فولاذ لا يصدأ
-
للتقطيع والخلط والعجن والتصفية والخلط
- أداة عجن
-
لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
- خفاقة
-
للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
- السرعات
-
- سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
-
For medium slicing of vegetables and fruit
- السلامة
-
Automatic resettable cut-off protecting the motor
- خفاقة
-
خفاقة معدنية، غطاء pom
- قطعة للبرش
-
للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
- محتوى الوعاء
-
2.5 L
- وعاء الخلاط (1,5 ل)
-
لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
- قدرة على خفق قالب حلوى
-
700 g
- مسكة خلاط، وعصارة الليمون، وأكسسوار العجن
-
بوليبروبيلين
- التنظيف
-
All accessories dishwashersafe
- غطاء، وغطاء خلاط، ودافع، ووعاء من الداخل
-
بوليبروبيلين
- وعاء، وأغطية، ودورق خلاط، وكوب خلاط
-
SAN
- جهاز العصر
-
بوليبروبيلين
- حامل القرص، صَينية التغذية، قطع لحشو النقانق
-
أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
- رقاقة معدنية على زر اللوحة
-
مطاط من السيليكون
- وعاء للأدوات، أداة فصل النقانق
-
POM
- مرشح قطع الفاكهة
-
PP، الفولاذ المقاوم للصدأ
- الغطاء اللولبي واللوحة
-
فولاذ لا يصدأ وABS
- أنبوب معالجة لمفرمة اللحم والعمود الدودي
-
خلائط الألومنيوم
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