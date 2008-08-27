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محضرة الطعام

HR7755
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  • قوة متعددة الاستخدامات قوة متعددة الاستخدامات قوة متعددة الاستخدامات
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    محضرة الطعام

    HR7755
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      قوة متعددة الاستخدامات

      محرك قوي ومجموعة ملحقات كبيرة

      محرك قوي بقوة 800 واط

      محرك فعّال بقدرة 800 واط لتحضير كميات كبيرة بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الطاقة
        800 W
        الفولتية
        230 V
        اللون (الألوان)
        أبيض مع أصفر فاتح
        طول سلك الطاقة
        100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
        قرص للبشر الناعم
        لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        For granulating potatoes
        التردد
        50 Hz
        قرص تقطيع قابل للضبط
        لتقطيع الخضار والفاكهة
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        قرص تقطيع قابل للضبط
        POM وABS وفولاذ مقاوم للصدأ
        سكين معدني وقطع
        فولاذ لا يصدأ وABS
        شفرة من فولاذ لا يصدأ
        للتقطيع والخلط والعجن والتصفية والخلط
        أداة عجن
        لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        السرعات
        • smart control
        • 2+ pulse
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        For medium slicing of vegetables and fruit
        السلامة
        Automatic resettable cut-off protecting the motor
        خفاقة
        خفاقة معدنية، غطاء pom
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
        محتوى الوعاء
        2.5 L
        وعاء الخلاط (1,5 ل)
        لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
        قدرة على خفق قالب حلوى
        700 g
        مسكة خلاط، وعصارة الليمون، وأكسسوار العجن
        بوليبروبيلين
        التنظيف
        All accessories dishwashersafe
        غطاء، وغطاء خلاط، ودافع، ووعاء من الداخل
        بوليبروبيلين
        وعاء، وأغطية، ودورق خلاط، وكوب خلاط
        SAN
        جهاز العصر
        بوليبروبيلين
        حامل القرص، صَينية التغذية، قطع لحشو النقانق
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        رقاقة معدنية على زر اللوحة
        مطاط من السيليكون
        وعاء للأدوات، أداة فصل النقانق
        POM
        مرشح قطع الفاكهة
        PP، الفولاذ المقاوم للصدأ
        الغطاء اللولبي واللوحة
        فولاذ لا يصدأ وABS
        أنبوب معالجة لمفرمة اللحم والعمود الدودي
        خلائط الألومنيوم

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