ملحقات تؤدي أكثر من 25 وظيفة بسهولة

الملحقات عبارة عن أداة عجن لخلط وعجن المخيض والعجين، ويمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان. وتتضمن سكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. كما تتضمن قرص استحلاب لتحضير أطعمة مثل القشدة المخفوقة والمايونيز.