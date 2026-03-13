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تحضير الطعام
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محضرة الطعام
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HR7770/00
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
User Manual Philips Food processor HR7770/00
توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.
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