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محضرة الطعام

HR7770/00

محضرة الطعام

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Food processor HR7770/00

  • PDF ملف, 8 MB
  • 13 March 2026

توفر محضرة الطعام من Philips حلاً متعدد الوظائف لكل مشاكل المطبخ. فمن شأن الملحقات ذات الترميز اللوني وإعدادات السرعة مساعدتك في مطابقة لون السرعة مع لون الملحق لضمان أفضل النتائج.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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