7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.