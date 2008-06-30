7 ملحقات تؤدي أكثر من 30 وظيفة بسهولة

تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.