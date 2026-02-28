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تم إيقافه
HR7774/30
أداء ممتاز بلا عناء
يأتي جهاز تحضير الطعام المتطور هذا من Philips مزوّدًا ببعض التقنيات الأكثر تطورًا. إنه متعدد الاستخدامات بفضل 7 ملحقات يمكن استخدامها لتنفيذ أكثر من 30 وظيفة بسهولة تامة.
1000 واط
مدمج 2 في 1
وعاء بسعة 3.4 ليتر
الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، عبارة عن أداة عجن لخلط المخيض والعجين الشديد، وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار. وتتضمن أيضًا قرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير، وخفاقة مضادة للكسر سعة 1.51 لتر لخفق مختلف المكونات وسحقها وخفقها. وعصارة حمضيات لعصر الحمضيات، فضلاً عن أداة للخفق والخفق السريع وتحضير المخيض الخفيف القوام.
مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.
مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.
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