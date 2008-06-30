تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في الجلاية بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاط مضاد للكسر سعة 1,5 ليتر لخلط مكونات مختلفة وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى عصارة حمضيات لعصر الحمضيات، وأداة خفق بالونية الشكل لخفق المخيض الخفيف بشكل سريع واستخدامه.
أنبوب تغذية كبير جدًا يستوعب حبات كاملة من الفواكه أو الخضار كي لا تضطر إلى تقطيعها بعد الآن.
يسمح الوعاء الكبير جدًا بتحضير أكبر كمية ممكنة دفعة واحدة: سعة 2 لتر من الحساء، وعجين بوزن 1.7 كجم، وبياض مستخرج من 7 بيضات.
تصميم صغير يلائم الخلاط أو الوعاء لتوفير مساحة على الطاولة
مع شفرة التقطيع القابلة للضبط، يمكنك تقطيع شرائح بسماكة تبدأ من 1 مم وتصل إلى 7 مم.
مع المحرك الفعال بقوة 1000 واط لجهاز تحضير الطعام هذا من Philips، يمكنك ضبط السرعة بدقة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.
الملحقات
المواصفات العامة
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