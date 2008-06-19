عملية عصر أسرع بنسبة 200% مقابل عصارات أخرى لتحضير الطعام

إن جهاز تحضير الطعام هذا هو أول جهاز يتضمن ملحق عصر احترافيًا. بفضل أنبوب التغذية الكبير جدًا والفلتر الشبكي المعدني الكبير الحائز براءة اختراع، يمكنه العصر بطريقة أسرع بنسبة 200% مقارنة بعصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وبفضل تصميمه المريح، يمكن تنظيفه وتخزينه بكل سهولة.