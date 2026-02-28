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تم إيقافه

أداة OneBlade

QP2520/23

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1

مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

  • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف

  • بغض النظر عن طول الشعر

  • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت

  • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف

تقنية OneBlade الفريدة

تقنية OneBlade الفريدة

تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

تشذيب الشعر

تشذيب الشعر

يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي شفرة الوجه OneBlade من Philips مزوّدة بثلاثة أمشاط للحية الخفيفة. استخدم المشط بطول 1 مم للحصول على تأثير اللحية النامية بعد الظهر وبطول 3 مم لتشذيب دقيق و5 مم للحية خفيفة وطويلة.

استمتع بحواف دقيقة

استمتع بحواف دقيقة

حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

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إخلاء المسؤولية

  1. استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024. 

  1. لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.