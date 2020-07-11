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تم إيقافه

أداة OneBlade

QP2520/33

4.2

| (18) الآراء | توصي نسبة 94% من الأشخاص بهذا المنتج

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها.

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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1

مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

  • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف

  • بغض النظر عن طول الشعر

  • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت

  • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف

تقنية OneBlade الفريدة

تقنية OneBlade الفريدة

تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

تشذيب الشعر

تشذيب الشعر

يمكنك التشذيب للحصول على اللحية الخفيفة المفضلة لديك. تأتي شفرة الوجه OneBlade من Philips مزوّدة بثلاثة أمشاط للحية الخفيفة. استخدم المشط بطول 1 مم للحصول على تأثير اللحية النامية بعد الظهر وبطول 3 مم لتشذيب دقيق و5 مم للحية خفيفة وطويلة.

استمتع بحواف دقيقة

استمتع بحواف دقيقة

حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

4.2

من 5

18

الآراء

94%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

3

11/07/2020

United Arab Emirates

United Arab Emirates

يتميز هذا المنتج بمميزات رائعة

سهلة ومريحة عند الاستخدام وخفيفة الوزن، شحن سريع وعمر طويل للبطارية، مناسبة للاستخدام اليومي والسفر لصغر الحجم مقابل آداء رائع. شفره مريحه تغنيك عن الموس التقليدي.

الحسنات

سرعة الحلاقة، خفة الوزن، سرعة الشحن، البطارية.

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج QP2520/33 أداة OneBlade

تاريخ الاستخدام 2019-06-11

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج QP2520/33 أداة OneBlade

تاريخ الاستخدام 2019-06-11

18/07/2026

Saudi Arabia

Saudi Arabia

اقوى جهاز حلاقه عرفته

استخدمتها مره وحده وضاعت 😔وكانت جدا حلوه وشكراً لكم كثيراً

الحسنات

سهولة الحلاقه

سلبيات

لايوجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2026-06-18

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2026-06-18

17/10/2025

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ون بليد رائعة

ون بليد بديل للموس التقليدي وهي رائعة اشتريتها من شهرين تقريباً واستغنيت عن الموس التقليدي فهي لاتسبب الجروح وسهله الاستخدام والتنظيف

الحسنات

مفيدة جدا

سلبيات

تتاخر مدة الشحن

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2024-09-17

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج OneBlade QP1424/10 مناطق الوجه

تاريخ الاستخدام 2024-09-17

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  1. استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024. 

  1. لتزويدك بأفضل تجربة حلاقة، تدوم كل شفرة لغاية 4 أشهر. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.