SmartClick
ملحق أداة تحديد اللحية RQ111/50
SmartClick ملحق أداة تحديد اللحية RQ111/50
تألّق بمظهرك
تمتّع بإمكانيات أكثر
- ملحق SmartClick
- 5 إعدادات طول
مشط اللحية والشاربَين مع 5 إعدادات للطول
يسمح لك مشط الللحية والشاربَين بالحفاظ على طول شعيرات اللحية إلى 5 مم.
تركيب وفك سهل
قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.
أداة تشذيب دقيقة للحصول على تسريحتك فائقة الدقة
قم بكل بساطة بإزالة المشط لاستخدام أداة التشذيب الدقيقة مع إعداد للشعيرات القصيرة بطول 0.5 مم
رؤوس مستديرة وأمشاط لتفادي حساسية البشرة
صُمم مسرّح اللحية الذي يعمل بالضغط لتشذيب الشوارب القصيرة جدًا مع حماية بشرتك.
ترقية آلة الحلاقة لأشكال تشذيب إضافية
يتوافق ملحق أداة تحديد اللحية SmartClick مع كل مجموعات آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClick.
المواصفات التقنية
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