شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة في جميع الاتجاهات. مع ما يصل إلى 165000 حركة قص في الدقيقة ، تزوّدت شفرات NanoTech Dual Precision بحلاقة دقيقة جدًا على مستوى البشرة.