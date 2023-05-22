مصطلحات البحث

AR
EN
  • حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    SP9871/22

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Prestige من السلسلة 9000 من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام.

    إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    حلاقة فائقة الدقة، حتى على لحية لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام

    • حلاقة دقيقة جدًا
    • شفرات NanoTech Dual Precision
    • غلاف Hydro SkinGlide
    • نظام التعليق Ultraflex
    • ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات****
    حلاقة فائقة الدقة حتى 0,00 مم مع نظام Lift & Cut

    حلاقة فائقة الدقة حتى 0,00 مم مع نظام Lift & Cut

    يقوم نظام الحلاقة الدوارة الفريد من نوعه Lift & Cut الذي يحمل براءة اختراع برفع الشعر عن جذوره برفق قبل تشذيبه بدقة فائقة (حتى 0,00 مم من الجلد) من دون أن تلامس الشفرات بشرتك. الدقة في أفضل حالاتها، لحلاقة نظيفة حتى المساء *.

    قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

    قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

    تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة في كل الاتجاهات. مع ما يصل إلى 165000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات NanoTech Dual Precision كمية أكبر من الشعر بنسبة 25% في كل تمريرة.**

    يتكيف مع كل منحيات الوجه مع نظام التعليق Ultraflex

    يتكيف مع كل منحيات الوجه مع نظام التعليق Ultraflex

    يتكيّف نظام التعليق Ultraflex ذو الرؤوس المرنة للغاية بشكل كامل مع كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات في الرقبة. وتكون النتيجة حلاقة مرنة ومريحة بشكل استثنائي.

    انزلاق أسلس*** بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

    انزلاق أسلس*** بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

    يقع الغلاف الواقي الأفضل لدينا ما بين رأس آلة الحلاقة وبشرتك. تم صنعه مما يصل إلى 500000 حبيبة تقنية مع خصائص ماصة للمياه لكل سنتمتر مربع، ما يوفّر انزلاقًا على البشرة أسلس بنسبة 50%*** لتحصل على بشرة مرتاحة إلى أقصى حد.

    مصممة لتدوم: ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    مصممة لتدوم: ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    تم تصميم آلات الحلاقة لدينا لتكون متميزة وتأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات حتى تتمكن من الاستمتاع بالموثوقية والأداء الفائقين، حلاقة تلو الأخرى.

    ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

    ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة بتقنية الاستشعار ذكية لشعر الوجه، وهي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يتكيّف مستشعر Power Adapt تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

    السرعة والكفاءة القصوى مع محرك Top-Spin الرقمي

    السرعة والكفاءة القصوى مع محرك Top-Spin الرقمي

    حد أقصى من الدوران عالي السرعة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. يضمن محرك Top Spin الرقمي الأكثر تقدمًا لدينا حلاقة دقيقة لأي شكل من أشكال الوجه أو كثافة الشعر.

    تخصيص الحلاقة مع إعدادات الراحة الشخصية

    تخصيص الحلاقة مع إعدادات الراحة الشخصية

    اضبط سرعة آلة الحلاقة إلى سرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية باستخدام إعدادات الراحة الشخصية. خصّص روتين الحلاقة الخاص بك وفق بشرتك وتفضيلاتك.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

    شحن مريح باستخدام لوحة Qi اللاسلكية

    شحن مريح باستخدام لوحة Qi اللاسلكية

    وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا خلال 3 ساعات.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

    أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

    غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة قابلية التثبيت. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية ووصولاً إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، إن الرؤوس والأمشاط المستديرة الخاصة بأداة تحديد اللحية مصممة خصيصًا لتفادي تهيّج البشرة.

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    ندفع في Philips عجلة الاستدامة في كل جوانب إنشاء المنتجات. وقد تم تصنيع كل آلات الحلاقة 9000 Prestige من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً ومواد تغليف قابلة لإعادة التدوير، في حين أن شفراتنا مصنوعة من الفولاذ المتين العالي الجودة ويتم إنتاجها في مصنع يستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%.

    أداة تشذيب شعر الأنف والأذن القابلة للتثبيت

    أداة تشذيب شعر الأنف والأذن القابلة للتثبيت

    تزيل الأداة شعر الأنف والأذن. تضمن كل من تقنية ProtecTrim وزاوية أداة التشذيب المصممة خصيصًا عملية تشذيب سهلة ومريحة.

    شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

    شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

    تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    يمنحك نظام الشحن المتقدم هذا خيارين مناسبين: 60 دقيقة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل، أو شحن سريع لحلاقة واحدة.

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتب في حقيبة سفر فاخرة لتخزين كل الملحقات التي يمكن تركيبها بكبسة سهلة. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامتها عند عدم استخدامها.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة مميّزة
      SmartClick
      • أداة تسريح اللحية
      • أداة تشذيب شعيرات الأنف

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      • لوحة شحن Qi
      • شحن كامل لمدة 3 ساعات
      • شحن سريع لمدة 18 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وضع إيقاف التشغيل (من دون ملحقات)
      < 0,1 واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      الكروم اللامع
      اللمسات النهائية
      أناقة عصرية

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدلها كل سنتين بـ SH91
      ضمان لمدة 2 + 3 سنوات****
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • شفرات NanoTech Dual Precision
      • غلاف Hydro SkinGlide
      تتبع دقيق
      نظام التعليق Ultraflex
      تقنية SkinIQ
      • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
      • مستشعر Power Adapt
      • إعدادات الراحة الشخصية

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      مؤشر مستوى البطارية (%)
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • 92% من المشاركين يوافقون على ذلك. تم إجراء الاختبار من قبل وكالة مستقلة مع مشاركة 95 رجلاً كوريًا تبلغ أعمارهم ما بين 18 و65 عامًا.
    • * مقارنة بآلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips 3000، على لحية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
    • **مقارنة مع الطراز الذي قبلها
    • ***ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.