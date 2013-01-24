الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

سمّاعات رأس للأطفال

SHK2000PK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أفضل رفيق للأطفال أفضل رفيق للأطفال أفضل رفيق للأطفال
    -{discount-value}

    سمّاعات رأس للأطفال

    SHK2000PK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أفضل رفيق للأطفال

    سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سمّاعات رأس للأطفال

    أفضل رفيق للأطفال

    سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات

    أفضل رفيق للأطفال

    سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سمّاعات رأس للأطفال

    أفضل رفيق للأطفال

    سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل kids

      أفضل رفيق للأطفال

      حجم مناسب للأطفال، مستوى الصوت الأقصى محدد

      • مثبتة على الأذن
      • زهري وأرجواني
      عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

      عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل

      يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.

      تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

      تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

      يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.

      تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

      تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع

      يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.

      تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

      تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة

      إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.

      عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

      عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة

      تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.

      بطانات أذن عازلة للضوضاء للحصول على صوت واضح بغض النظر عن مستوى الصوت

      تقلّص بطانات الأذن العازلة للضوضاء إلى حد كبير من الضوضاء المحيطي، بحيث لا يحتاج الأطفال إلى رفع مستوى الموسيقى للانغماس فيها.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        المقاومة
        32  أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        40  ملي واط
        الحساسية
        99  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        12 - 22000  هرتز
        قطر السماعة
        32 ملم

      • التصميم

        اللون
        زهري-أرجواني

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2.8  بوصة
        العمق
        7  سم
        الارتفاع
        6.1  بوصة
        الارتفاع
        15.5  سم
        الوزن
        0,1002  كلغ
        الوزن
        0,221  رطل
        العرض
        5.1  بوصة
        العرض
        13  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        7.5  سم
        العمق
        3  بوصة
        EAN
        69‎ 23410 73063 0
        الوزن الإجمالي
        0.154  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.34  رطل
        الارتفاع
        22,1  سم
        الارتفاع
        8.7  بوصة
        الوزن الصافي
        0,221  رطل
        الوزن الصافي
        0,1002  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        وزن العلبة فارغة
        0,0538  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,119  رطل
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        7.8  بوصة
        العرض
        19.8  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        0.71  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1,565  رطل
        GTIN
        7 73063 23410 69 1
        الارتفاع
        10,3  بوصة
        الارتفاع
        26.2  سم
        الطول
        9,4  بوصة
        الطول
        24  سم
        الوزن الصافي
        0,3006  كلغ
        الوزن الصافي
        0,663  رطل
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,903  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,4094  كلغ
        العرض
        8.5  بوصة
        العرض
        21.5  سم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند