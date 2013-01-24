أفضل رفيق للأطفال
سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل رفيق للأطفال
سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات
أفضل رفيق للأطفال
سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل رفيق للأطفال
سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل. إكتشف كلّ المميزات
يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.
يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.
يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.
إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.
تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.
تقلّص بطانات الأذن العازلة للضوضاء إلى حد كبير من الضوضاء المحيطي، بحيث لا يحتاج الأطفال إلى رفع مستوى الموسيقى للانغماس فيها.
الصوت
التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي