سمّاعات رأس للأطفال
أفضل رفيق للأطفال
سماعات الرأس المناسبة ليتعرّف هواة الموسيقى الصغار على عالم الصوت. تم تخصيص الجهير النقي والتصميم المرح لتلبية احتياجات الأطفال بمرحلة النمو، وهي تتميّز بتصميم متين بما يكفي لتتحمّل كل الظروف. ويبقى الاستماع إلى الموسيقى مرحًا وآمنًا في الوقت نفسه مع مفتاح مستوى الصوت المحدد على درجة 85 ديسيبل.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل رفيق للأطفال حجم مناسب للأطفال، مستوى الصوت الأقصى محدد برامج تشغيل 32 مم/نظام جزء خلفي مغلق مثبتة على الأذن أزرق وأخضر تحديد مستوى الصوت على < 85 ديسبيل عصبة رأس مريحة وقابلة للضبط وتتوسّع مع نمو الطفل
يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.
تقدّم مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا
يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.
تصميم متين وخال من البراغي للّهو بشكل ممتع
يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.
تضمن بطانات الأذن الناعمة ملاءمة مريحة وآمنة
إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.
عصبة رأس بوزن خفيف جدًا لمستوى مذهل من الراحة والملاءمة
تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.
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الصوت
نطاق التردد
12 - 22 000 هرتز قطر السماعة
32 ملم المقاومة
32 أوم طاقة الإدخال القصوى
40 مللي واط الحساسية
99 ديسيبل (1 كيلوهرتز) نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
طول السلك
1.2 م الوصلة
3.5 مم
الكرتونة الخارجية
الطول
24
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
21.5
سم الوزن الإجمالي
0.71
كلغ الارتفاع
26.2
سم GTIN
1 69 23410 73064 4 الوزن الصافي
0.3006
كلغ وزن العلبة فارغة
0.4094
كلغ
الملاءمة
تقييد مستوى الصوت (85 ديسيبل كحد أقصى)
نعم
أبعاد العلبة
الارتفاع
22.1
سم نوع العلبة
صندوق طريقة العرض على الرف
تعليق العرض
19.8
سم العمق
7.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
69 23410 73064 7 الوزن الإجمالي
0.154
كلغ الوزن الصافي
0.1002
كلغ وزن العلبة فارغة
0.0538
كلغ
تصميم
اللون
أزرق طريقة الارتداء
سماعة مثبتة على الرأس مادة وصلة الأذن
مصنوعة من الاسفنج الملاءمة على الأذن
مثبتة على الأذن نوع غطاء الأذن
جزء خلفي مغلق
الأبعاد
أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
13 x 7 x 15,5 سم وزن المنتج
0,1002
كلغ طول قوس عصبة الرأس
320 - 360
ملليمترًا
UPC
UPC
8 89446 00085 6
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