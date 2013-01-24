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سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

TAE4105BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي
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    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    TAE4105BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    إليك صوت الجهير مدوي

    استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    إليك صوت الجهير مدوي

    استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!

    إليك صوت الجهير مدوي

    استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    إليك صوت الجهير مدوي

    استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!

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      إليك صوت الجهير مدوي

      جهير مدوٍّ. صوت واضح

      أين المتعة في التنقّل من دون أغانيك المفضّلة؟ تقدّم لك سماعات الرأس هذه جهيرًا مدويًا من مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم بحجم 10 مم، بالإضافة إلى استماع مريح من سماعات أذن تتلاءم بأفضل شكل.

      استمتع بالموسيقى إلى أقصى حد وبراحة فعلية

      يساعد الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام على تأمين ملاءمة مريحة في الأذن. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.

      جهاز التحكّم المضمّن. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.

      3 أغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للاستبدال.

      توفّر الأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام ختمًا مثاليًا. وتتسع أطراف أجنحة مرنة تحت حافة الأذن. وبغض النظر عن مدى قساوة حركاتك، تحافظ سماعات الرأس الرياضية هذه على مكانها حيث تريدها.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        8,0  سم
        العرض
        3  سم
        العمق
        2.8  سم
        الوزن
        0,01208  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        2.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,054  كلغ
        الوزن الصافي
        0,01338  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,04062  كلغ
        EAN
        48‎ 95229 10934 6

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        ملف صوتي
        سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
        قطر السماعة
        10  ملليمترًا
        المقاومة
        32  أوم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        104  ديسيبل

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        38  سم
        العرض
        18.1  سم
        الارتفاع
        24.8  سم
        الوزن الإجمالي
        1,823  كلغ
        الوزن الصافي
        0,32112  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,50188  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10934 3

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        تناظري
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالنيكل

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        18  سم
        العرض
        8.2  سم
        الارتفاع
        10.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.193  كلغ
        الوزن الصافي
        0,04014  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,15286  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10934 0

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