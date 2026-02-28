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TAH2209WT/97
خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي، وذات شكل رائع!
سماعات الرأس اللاسلكية هذه هي الرفيق المثالي للاستخدام اليومي. فهي مريحة للغاية وذات شكل رائع! ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي للاستمتاع بصوت جهير أعمق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمحتوى الفيديو.
سماعة رأس خفيفة الوزن توضع على الأذن
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
مدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة
مكالمات واضحة
صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتَها أكثر.
ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 32 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات على الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي من الزر متعدد الوظائف، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 25 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقيقة طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة ساعة إضافية.
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