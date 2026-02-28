آمنة دائماً، وممتعة دائماً. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى الصوت فيها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو الفيديوهات التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.