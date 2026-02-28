ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة جدًا وممتعة جدًا!
دعوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل حضر الأصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم تسلسليًا ليستمعوا معًا.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى الصوت فيها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو الفيديوهات التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.
تحافظ قطع الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة هذه السماعات خفيفة الوزن للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس لافتة للنظر بكل الطرق الرائعة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مجددًا حتى تستقر في مكانها.
المراجعات
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.