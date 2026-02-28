أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.