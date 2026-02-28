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2000 seriesسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT2235BL/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

جاهزة للاستخدام على الدوام

هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.

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جاهزة للاستخدام على الدوام

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

4 ساعات لكل عملية شحن. شحن لمدة 15 دقيقة من أجل وقت تشغيل يستمر لساعة

أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.

إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.