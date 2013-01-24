صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
توفر مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم مع مغناطيس مصنوع من النيوديميوم جهيرًا غنيًا وصوتًا واضحًا.
يستند التصميم إلى بنية الأذن، لتوفير ارتداء وملاءمة مريحَين للجميع.
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
التصميم
إمكانية الاتصال
الصوت
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
UPC
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