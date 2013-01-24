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سماعات رأس مع ميكروفون

TAUE101WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • صوت جهير صوت جهير صوت جهير
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    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAUE101WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صوت جهير

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    صوت جهير

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات

    صوت جهير

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    صوت جهير

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات

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      صوت جهير

      لصوت محسّن

      • مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح
      • سماعة أذن
      مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم لجهير غني وصوت واضح

      مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم لجهير غني وصوت واضح

      توفر مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم مع مغناطيس مصنوع من النيوديميوم جهيرًا غنيًا وصوتًا واضحًا.

      مصممة لملاءمة مريحة على بنية الأذن

      يستند التصميم إلى بنية الأذن، لتوفير ارتداء وملاءمة مريحَين للجميع.

      يبث برنامج تشغيل السماعات المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

      يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • إمكانية الاتصال

        طول السلك
        1.2  أمتار

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32  أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        5  ملي واط
        الحساسية
        106  ديسيبل
        قطر السماعة
        14.2  ملليمترًا

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        1.55  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10057 6
        الارتفاع
        11.7  سم
        الطول
        31  سم
        الوزن الصافي
        1.44  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        0.11  كلغ
        العرض
        16.2  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        6.8  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10057 9
        الارتفاع
        26  سم
        الطول
        34,7  سم
        الوزن الصافي
        5,76  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        96
        وزن العلبة فارغة
        1.04  كلغ
        العرض
        32.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        2.5  سم
        EAN
        48‎ 95229 10057 2
        الوزن الإجمالي
        0,0757  كلغ
        الارتفاع
        17.1  سم
        الوزن الصافي
        0.06  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,0157  كلغ
        العرض
        5  سم

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        0  سم
        العمق
        2.1  سم
        الارتفاع
        14,6  سم
        الوزن
        0,0654  كلغ
        العرض
        4.9  سم

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20034 0

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