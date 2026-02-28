فلترEPA11 لتنقية ممتازة

تحتوي الحزمة على 2 فلتر EPA11. يلتقط الفلتر ما يزيد على 95% من الغبار الدقيق قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر كل 3 إلى 6 أشهر.