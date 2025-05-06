XU2000/15
اكتشف راحة العودة إلى منزل نظيف
ارتقِ بروتين التنظيف إلى المستوى التالي من خلال التكنيس والمسح بتمريرة واحدة. تضمن قوة الشفط¹ العالية للروبوت تنظيفًا دقيقًا، ما يزيد من قوته على البسط لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا. يتم التحكم في كل الخيارات بسهولة باستخدام تطبيق HomeRun.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يكنس الروبوت الأرضيات الصلبة ويمسحها بتمريرة واحدة للتعامل مع طبقة الغبار الصغيرة التي تتراكم على الأرض كل يوم. فهو يزيل جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة مع التكنيس وحده، ما يضمن أن يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
يتمتّع الروبوت بقوة شفط مضاعفة¹ حتى يتمكن من التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات وشعر الحيوانات الأليفة. كما أنه يعتني بالأوساخ اليومية المتراكمة على الأرضية، بالإضافة إلى إزالة الغبار الدقيق من السجاد والبسط².
يزيد الروبوت قوة الشفط تلقائيًا عندما يمرّ على سجاد أو بساط لالتقاط جسيمات الغبار الصغيرة المخبأة داخل السجاد².
حوّل تجربة التنظيف الخاصة بك بواسطة روبوت التكنيس والمسح وتكنولوجيا رادار LDS، الذي يمسح المنزل ضوئيًا بنطاق 360 درجة من أجل الحصول على خريطة دقيقة له. فهو يتحرك من دون مجهود عبر الغرف المتعددة بدقة لا مثيل لها لضمان تغطية دقيقة للأرضيات. استمتع ببيئة فائقة النظافة حتى في ظروف الضوء الخفيف.
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليتم استخدامه بشكل سهل وفطري. فهو يتميز بإرشادات خطوة بخطوة ومقاطع فيديو مفيدة لضمان أنك ستستفيد من الروبوت الخاص بك إلى أقصى درجة. يتواصل التطبيق مع الروبوت ليتحكم به ويبلّغ عن عمله ويحدّث أداءه في التنظيف أينما كنت، ويريك بالوقت المباشر أين نظف الروبوت. حدد كيف تريد أن تنظف كلّ غرفة وحدد الأماكن التي لا تريد للروبوت أن يدخلها أو قم بجدولة حصة تنظيف لتعود إلى منزلك وتجد الأرضية نظيفة تمامًا.
اختبر التنظيف من دون مقاطعة ومن دون القلق من البطارية، إذ يعمل الجهاز لما يصل إلى 120 دقيقة³، وهي مدة كافية لتنظيف ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا بشحنة واحدة. عندما تنقص البطارية، يقوم الروبوت بشحن نفسه تلقائيًا. وعندما يتم تشحن البطارية، سيعود الروبوت للمكان الذي توقف فيه ليكمل التنظيف.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
التوافق
المواصفات التقنية
متانة
ميزة السلامة
المحطة
التطبيق
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