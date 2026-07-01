روتين بسيط من وجبة إلى أخرى

تساعدك الطريقة الأكثر موثوقية للتسخين والتعقيم في البقاء مستعدة في كل وقت. تعتمد تقنية التسخين بحمام مائي، وفقًا للمعايير المعتمدة في المستشفيات، في الحفاظ على بروتينات الحليب بشكل أفضل، بينما يمنع المستشعر الذكي تعرّض الحليب لحرارة زائدة. وعندما يحين وقت التنظيف، يقضي البخار الطبيعي على 99,9% من الجراثيم.