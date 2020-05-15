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  • تسخين سريع ومتساوٍ تسخين سريع ومتساوٍ تسخين سريع ومتساوٍ

    Philips Avent Advanced جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF355/08

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تسخين سريع ومتساوٍ

    عندما يحين وقت الإطعام التالي لطفلك، سخّني حليبه أو طعامه برفق في 3 دقائق. يقوم الجهاز بالتسخين تدريجيًا وباستمرار لمنع تكوّن بقع ساخنة. يتميز بسهولة استخدامه ويأتي مزودًا بإعداد إذابة سهل الاستخدام ويمكن استخدامه أيضًا لتسخين طعام الأطفال.

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    Philips Avent Advanced جهاز تسخين الرضّاعات السريع

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    تسخين سريع ومتساوٍ

    لتسخين متساوٍ في 3 دقائق فقط

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • تسخين سريع
    • إذابة الجليد بلطف
    • وظيفة المحافظة على السخونة
    لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

    لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

    سيسخّن جهاز تسخين الرضّاعات كمية 150 مل/5 أونصات من الحليب في غضون 3 دقائق فقط*.

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    يسمح جهاز تسخين الرضّاعات بتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجهاز تركيز السخونة في مناطق معيّنة، وذلك من خلال توزيع الحليب باستمرار أثناء تسخينه.

    إعداد إذابة الجليد بلطف لرضّاعات الأطفال

    إعداد إذابة الجليد بلطف لرضّاعات الأطفال

    يتميّز جهاز تسخين الرضّاعات بإعداد مفيد لإذابة الجليد. وهو أكثر أمانًا من إذابة الجليد في المايكروويف وأسهل من استخدام المياه، فما عليك سوى تحديد الإعداد لإذابة الحليب المثلّج أو طعام الأطفال ليصبح سائلاً.

    متوافق مع الرضّاعات من Philips Avent والعلامات التجارية الأكثر شيوعًا

    متوافق مع الرضّاعات من Philips Avent والعلامات التجارية الأكثر شيوعًا

    يتوافق جهاز تسخين الرضّاعات تمامًا مع كل الرضّاعات والحاويات من Philips Avent*. ويمكنك استخدامه لتسخين الرضّاعات وحاويات طعام الأطفال بسهولة.

    سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

    سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

    ما عليك سوى تدوير المفتاح لتشغيل جهاز تسخين رضّاعات الأطفال وتحديد إعداد التسخين الذي يناسبك. يأتي جهاز تسخين الرضّاعات مع جدول مراجع مفيد للتسخين لتحديد مدة التسخين اللازمة بسهولة.

    حافظي على الحليب ساخنًا

    حافظي على الحليب ساخنًا

    يتم تسخين الحليب أو طعام الأطفال ببطء، وسيتم الحفاظ عليه ساخنًا على درجة الحرارة المناسبة، ليكون جاهزًا عندما تحتاجين إليه.

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.

    مناسب لحليب الأطفال وطعامهم

    بالإضافة إلى تسخين الرضّاعات، يمكنك أيضًا استخدام جهاز تسخين الرضّاعات لتسخين طعام طفلك بلطف وبشكل متوازن.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      استهلاك الطاقة
      275  واط
      الفولتية
      220 فولت~، 50 هرتز
      استهلاك الطاقة (وضع إيقاف التشغيل)
      <0,3 واط (يصل إلى وضع إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد <دقيقة واحدة)

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
      160,4 x‏ 139,9 x‏ 148,55  ملليمترًا
      أبعاد الحزمة للبيع بالتجزئة (العرض x الارتفاع x العمق)
      175 x‏ 185‏ x‏ 160  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      أوروبا
      تم الإنتاج في
      الصين

    • محتويات العبوة

      جهاز تسخين الرضّاعة
      1  قطعة

    • مواصفات التغليف

      تغليف ورقي**
      نعم

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • مناسب لـ 150 مل / 5 أونصات من الحليب على حرارة تبلغ 22 درجة مئوية / 72 درجة فهرنهايت في رضّاعة Natural من Philips سعة 260 مل / 9 أونصات
    • لا يمكن استخدام أكياس حليب الأم والرضّاعات سعة أونصتَين/60 مل من Philips Avent في جهاز تسخين الرضّاعات هذا.
    • *قد تستلم التغليف الورقي القديم أو الجديد خلال فترة الانتقال
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