ما العناصر الأساسية؟

لنبدأ بالأمور الأساسية. كم عدد رضّاعات الأطفال التي تحتاجين إليها؟ وماذا عن الملحقات؟

نقطة انطلاق مثالية:

ست رضّاعات للأطفال مع حلمات وأغطية

فرشاة لتنظيف الرضّاعة

شافطة حليب الأم (إذا كنت تشفطين الحليب)

أجهزة تعقيم رضّاعات الأطفال وتسخينها

يعتمد حجم الرضّاعة التي تحتاجين إليها على عمر طفلك، وكذلك نسبة التدفق من الحلمة، لذلك ننصحك بالاطلاع على مؤشر العمر على العبوة. وننصحك أيضًا بتغيير الحلمات كل 3 أشهر.

وكذلك يجب أن تأخذي في الاعتبار موفري الرعاية الصحية الآخرين. فكثير من الأمهات يجدن أنه من المفيد اقتناء بعض الرضّاعات الإضافية للحالات حيث شخص آخر يطعم الطفل بالرضّاعة خارج المنزل.

طرق بسيطة لتحضير الوجبة وتقديمها

إليك بعض الطرق لتحضير وجبة طفلك بسرعة وسهولة.

ضعي ملصقات على حاويات تخزين الحليب بحيث يسهل عليك معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية

اطلعي على قواعد تخزين الحليب لتجنب هدره

أثناء التنقل، استخدمي أكياس التعقيم بالبخار في المايكروويف لتوفير المساحة في حقيبة يدك (يمكنك إعادة استخدام الأكياس التي نوفرها 20 مرة)

استخدمي جهاز تعقيم رضّاعات الأطفال بالبخار كهربائيًا لتخفيف الفوضى والجهد في المطبخ

استخدمي جهاز تعقيم رضّاعات الأطفال لتعقيم اللهّايات وشافطات حليب الأم والحلقات العضاضة أيضًا

وفري جهودك وحافظي على جودة حليبك باستخدام جهاز تسخين رضّاعات الأطفال لإزالة الجليد وتسخين الطعام برفق وبشكل متساوٍ

سخّني فقط كمية الحليب التي يحتاجها طفلك لتفادي الهدر

اطلبي المساعدة من كل أفراد العائلة في ما يتعلق بإطعام الطفل بالرضّاعة، فيوطدون الروابط العائلية ويتسنى لك أخذ قسط من الراحة!

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