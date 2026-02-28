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  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/35

تم إيقافه

Steam&Goقدر بخاري للملابس محمول باليد

GC310/35

1 جائزة

إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

إزالة سريعة للتجاعيد بمجرد لمسة

  • 1000 واط

  • بخار عند الطلب

  • فرشاة

لا حاجة للوح كيّ

لا حاجة للوح كيّ

من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.