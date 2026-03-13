تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الكي
جميع السلاسل
Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد
تم إيقافه
الدعم
GC310/35
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك