المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

تم إيقافه

Daily Collectionخلاطات يدوية

HR1456/70

بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا.

عرض جميع المزايا

خلاط لتحضير الحلويات وقوالب الحلوى اللذيذة في المنزل

بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

  • 300 واط

  • 5 سرعات ووظيفة السرعة العالية

  • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • أدوات للعجين

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى

سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا الخفق وخفاقتا العجين مضمّنة

أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.

مشبك تخزين السلك

مشبك تخزين السلك

مشبك تخزين سلك للحفاظ على ترتيب مطبخك.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.