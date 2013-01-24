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Daily Collection

خلاطات يدوية

HR1456/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا
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    Daily Collection خلاطات يدوية

    HR1456/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection خلاطات يدوية

    بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا. إكتشف كلّ المميزات

    بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection خلاطات يدوية

    بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

    يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا. إكتشف كلّ المميزات

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      بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

      خلاط لتحضير الحلويات وقوالب الحلوى اللذيذة في المنزل

      • 300 واط
      • 5 سرعات ووظيفة السرعة العالية
      • آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • أدوات للعجين
      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية

      سرعات متعددة ووظيفة السرعة العالية لنتائج مثالية.

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقات وأدوات العجين مضمّنة

      خفاقتان من الفولاذ الذي لا يصدأ وأدوات للعجين لخلاط Philips لتخفق/تخلط كافة وصفاتك وتعجنها بامتياز.

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة

      مشبك مخزن لسلك الطاقة للحفاظ على مطبخك مرتبًا.

      محرك قوي بقدرة 175 واط

      محرك قوي بقدرة 175 واط لمعالجة مختلف المكونات.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        خفاقات
        نعم
        أدوات للعجين
        نعم

      • المواصفات العامّة

        وظيفة السرعة القصوى
        نعم
        مشبك مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        150  سم
        الطاقة
        175  واط
        السرعات
        5
        فولتية
        220-240  فولت

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        ABS
        خفاقة مواد/أدوات للعجين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

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