بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا

يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا.