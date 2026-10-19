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Daily Collection خلاطات يدوية
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HR1456/70
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يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا.
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