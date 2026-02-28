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  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
  • نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
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تم إيقافه

Avance Collectionجهاز المطبخ

HR7958/01

نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة

عرض جميع المزايا

طهو الكعكة والخبز والبيتزا والبسكويت ومشروب الفاكهة والحساء والمزيد غير ذلك

نتائج لا تضاهى بسهولة تامة

  • 900 واط

  • 7 إعدادات سرعة وزر نبضي

  • إعداد سهل 6 في 1

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى

محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى.

إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

إجراء خلط كوكبي للحصول على مكونات مخلوطة بشكل دقيق

يسمح إجراء الخلط الكوكبي لأداة العجن والخلط والخفق بالانتقال بحركة فريدة إلى الأمام وإلى الوراء بدل التحرك بشكل دائري فقط، للوصول إلى كافة زوايا الوعاء والحصول بالتالي على مكونات مخلوطة بشكل دقيق وناعمة.

7 إعدادات للسرعة وزر نبضي لأعلى مستوى من التحكم

7 إعدادات للسرعة وزر نبضي لأعلى مستوى من التحكم

إعدادات سرعة متعددة وزر نبضي للحصول على أعلى مستوى من التحكم وتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.