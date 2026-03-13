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Avance Collection جهاز المطبخ

تم إيقافه

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Avance Collectionجهاز المطبخ

HR7958/01

Avance Collection جهاز المطبخ

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Consumer Care Book Philips Avance Collection Kitchen Machine - English (US)

  • PDF ملف, 183.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Kitchen Machine HR7958/01 - English (US)

  • PDF ملف, 934.9 kB
  • 13 March 2026

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