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Philips Sonicare DiamondClean Smart

فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

HX9924/16
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Sonicare DiamondClean Smart فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    HX9924/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare DiamondClean Smart فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا. إكتشف كلّ المميزات

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare DiamondClean Smart فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

    تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا. إكتشف كلّ المميزات

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      أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم

      اشعر بالثقة مع تغطية شاملة 100%

      • تدريب مخصص
      • مستشعرات رأس الفرشاة الذكية
      • ميزة الكشف عن رأس الفرشاة الذكية
      • 5 أوضاع، 3 درجات قوة

      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لتنظيف عميق

      اضغط على رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control لاختبار أعمق تنظيف نقدّمه. وبفضل الجوانب الناعمة والمرنة، تحيط الشعيرات بسطح كل سن لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات*** وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها*.

      لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات* في غضون أسبوعيَن فقط

      اضغط على رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care لتحسين صحة لثتك. استمتع بتنظيف لطيف وفعال على طول خط اللثة، حيث تبدأ أمراض اللثة، بفضل حجمه الأصغر والشعيرات المخصصة لخط اللثة. وقد أثبتت قدرته سريريًا على تخفيف التهاب اللثة بنسبة تصل إلى 100%* وعلى تزويدك بلثة صحية أكثر لغاية 7 مرات في غضون أسبوعيَن فقط.*

      إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%** في غضون 3 أيام فقط

      اضغط على رأس الفرشاة W3 Premium White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامتك الأكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبتت قدرته سريريًا على إزالة كمية أكبر من البقع بنسبة تصل إلى 100% في غضون 3 ثلاثة أيام فقط.**

      استمتع برائحة فم منعشة تدوم طويلاً

      اضغط على فرشاة اللسان TongueCare+‎ لإزالة الرائحة التي تسبب البكتيريا من مسام لسانك بلطف. تتميّز الفرشاة بـ 240 شعيرة MicroBristles مصممة خصيصًا لتتغلغل بين شقوق لسانك وتجوّفاته لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام التي تؤدي إلى رائحة فم كريهة. استخدمها مع رذاذ اللسان المضاد للبكتيريا BreathRx الذي نقدّمه لعملية تنظيف فائقة ورائحة فم منعشة جدًا.

      لتوجيهك للتنظيف بفرشاة الأسنان ولتمييز المناطق التي فوّتها

      يُعلمك تطبيق Philips Sonicare عندما تبلغ مستوى تنظيف دقيقًا، كما يدرّبك على التنظيف بشكل أفضل وبانتباه أكثر.

      ابدأ بالاعتناء بشكل أفضل بالمناطق التي تعاني مشاكل

      هل حدد لك طبيب الأسنان أي مناطق تعاني مشاكل؟ سنميّزها لك في خريطة الفم الثلاثية الأبعاد المتوفرة في التطبيق ونذكّرك بالتركيز عليها بشكل إضافي.

      سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

      قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean Smart ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فستومض الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.

      توجّهك لتخفيف حركة الفرك

      دَع فرشاة الأسنان الكهربائية تتولّى عملية التنظيف بأكملها. يأتي المقبض مزوّدًا بمستشعر لحركة الفرك لتذكيرك بتخفيف الحركة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحسين تقنيتك والحصول على تنظيف ألطف وأكثر فعالية.

      تحدد رؤوس الفرشاة أفضل إعدادات بشكل تلقائي

      هل تتساءل عن الوضع والقوة اللذين يجب استخدامهما؟ لا تتساءل بعد اليوم. تم تضمين رقاقة صغيرة في رأس الفرشاة لإعلام فرشاة DiamondClean Smart بالرأس الذي تستخدمه. إذا نقرت فوق رأس الفرشاة gum-care مثلاً، فستعرف الفرشاة تحديد الوضع والقوة المثاليتَين للعناية بلثتك بطريقة لطيفة وفعالة في الوقت نفسه. وما عليك سوى الضغط على زر الطاقة.

      احرص على الاستفادة إلى أقصى حد من رأس الفرشاة

      تتعرّض رؤوس الفرشاة للتلف مع الوقت وتصبح أقل فعالية في إزالة البلاك. ولكن بفضل ميزة التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة، لن تنسَ أبدًا وقت استبدال رأس الفرشاة. تتعقب فرشاة أسنانك مدة التنظيف وشدته لكل رأس فرشاة وتنبّهك عندما يحين وقت استبداله. يمكنك أيضًا مراقبة فترة استخدام رؤوس الفرشاة في تطبيق Philips Sonicare وحتى طلب الرؤوس البديلة لتكون دائمًا مستعدًا.

      اختر من بين 5 أوضاع و3 إعدادات قوة

      تأتي فرشاة DiamondClean Smart مع 5 أوضاع لتلبية مجموعة من احتياجات تنظيف الأسنان: تم تخصيص وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع White+‎ لإزالة البقع، ووضع Deep Clean+‎ لتزويدك بعملية تنظيف عميق ومنعش، ووضع Gum Health لعملية تنظيف لطيفة وفعالة على اللثة، أما وضع Tongue Care فيُعتبر الوضع المثالي لتنظيف لسانك. فهو يفتّت بقايا الطعام الموجودة على اللسان ويزيل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة باختيار إعداد مرتفع لتعزيز التنظيف وإعداد منخفض للفم الأكثر حساسية.

      عملية شحن سهلة وأنيقة، في المنزل وخارجه

      استمتع بأسبوعَين من الاستخدام المنتظم بعد عملية شحن كاملة. ولكن في حال انخفض مستوى بطاريتك أثناء التنقل، فيمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فما عليك سوى وضع فرشاتك في الشاحن على شكل كأس زجاجي، الذي يمكن وضعه في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل الفم.

      تُعيدك إلى البقع التي فوّتها لتغطية شاملة 100%

      إذا فوّت بقعة أثناء تنظيف أسنانك، ستعلمك ميزة TouchUp المتوفرة في التطبيق بذلك. يمكنك بالتالي تمرير الفرشاة مرة أخرى لتكون واثقًا من التنظيف بصورة كاملة، في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أسود

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • التوافق

        التوافق مع Android
        • هواتف Android
        • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
        توافق مع نظام iOS
        • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
        • iPhone 4S أو طراز أحدث
        • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        • رأس C3 Premium Plaque Control واحد
        • رأس G3 Premium Gum Care واحد
        • رأس W3 Premium White واحد
        • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
        كوب زجاجي للشحن
        1
        مقبض
        فرشاة DiamondClean واحدة
        حقيبة سفر
        حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB

      • أداء التنظيف

        موقت
        BrushPacer وSmarTimer
        معلومات عن الضغط
        • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
        • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
        الفوائد الصحية
        لثة صحية أكثر لغاية 7 مرات****
        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        فوائد التبييض
        بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%*****
        Performance
        لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
        TouchUp
        لضمان تغطية شاملة بنسبة 100%

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت، 50-60 هرتز

      • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع

        رأس الفرشاة W3 Premium White
        للإقران مع وضع White+‎
        C3 Premium Plaque Control
        للإقران مع وضع Clean
        رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care
        للإقران مع وضع Gum Health
        فرشاة اللسان TongueCare+‎
        للإقران مع وضع TongueCare

      • تقنية المستشعر الذكي

        TouchUp
        لتنظيف البقع التي فوّتها
        مستشعر حركة الفرك
        لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
        خريطة فم ثلاثية الأبعاد
        لتمييز الأماكن التي تعاني مشاكل
        مستشعر الموقع
        لتحسين نسبة التغطية وتعقّب المناطق
        مستشعر الضغط
        للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
        مستشعر الوضعية
        لتوجيهك إلى المناطق التي فوّتها

      • الأوضاع

        TongueCare+‎
        لرائحة فم منعشة تدوم طويلاً
        White+‎
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان
        Gum Health
        عناية خاصة بالأضراس
        3 مستويات من القوة
        • مرتفع
        • متوسط
        • منخفض
        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        Deep Clean+‎
        لتنظيف عميق ومنعش

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        شاشة مضيئة
        توافق المقبض
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مؤشر مستوى البطارية
        رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        تذكير الاستبدال
        • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
        • يضيء رمز التذكير
        التعرُّف على رأس الفرشاة
        للمزامنة مع الوضع المثالي

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        14 يومًا******
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • إمكانية الاتصال

        تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
        تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

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            الآراء

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            عنوان الشركة المصنّعة
            مخاطر المنتج
            • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
            • * مقارنة بفرشاة أسنان يدوية مع معجون أسنان رائد للتبييض
            • * مقارنة بفرشاة DiamondClean
            • *** في وضع Gum Health مقارنة بفرشاة يدوية في غضون أسبوعَين
            • **** بعد 3 أيام من الاستخدام في وضع White+‎ مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
            • **** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي

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