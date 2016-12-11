عملية شحن سهلة وأنيقة، في المنزل وخارجه

استمتع بأسبوعَين من الاستخدام المنتظم بعد عملية شحن كاملة. ولكن في حال انخفض مستوى بطاريتك أثناء التنقل، فيمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فما عليك سوى وضع فرشاتك في الشاحن على شكل كأس زجاجي، الذي يمكن وضعه في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل الفم.