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القهوة

القهوة (19)

1 - 12 من 19 نتيجة
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  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200
  • Philips السلسلة 2200

Philips السلسلة 2200
آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP2220/10
  • نوعان من المشروبات
  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
  • أسود غير لامع
  • شاشة لمس
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  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500
  • Philips Series 5500

Philips Series 5500
آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP5547/90
  • 20 مشروبًا
  • LatteGo
  • كروم أسود
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  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي

Philips مجموعة الاستخدام اليومي
آلة تحضير القهوة

HD7462/20
  • مع إبريق زجاجي
  • أسود/فضي
  • سعة 1,2 لتر
  • من 2 إلى 15 كوب
  • إيقاف تشغيل تلقائي
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  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew
  • Philips Philips All-in-1 Brew

Philips Philips All-in-1 Brew
آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

HD7900/50
  • قهوة مثالية دائمًا لأي كوب أو فنجان أو إبريق
  • سهولة مزج أو التبديل بين نوعين من حبوب القهوة
  • تصميم موفر للمساحة مع خزان ماء قابل للفصل
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  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي
  • Philips مجموعة الاستخدام اليومي

Philips مجموعة الاستخدام اليومي
آلة تحضير القهوة

HD7432/20
  • مع إبريق زجاجي
  • تصميم صغير (0,6 لترات)
  • أسود
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
آلة إسبريسو

BAR302/20
  • تمنحك حبوب القهوة المطحونة الطازجة أفضل نكهة ورائحة للقهوة.
  • ما عليك سوى تحريك المقبض. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن القهوة وكبسها وتحضيرها.
  • أزل حامل الفلتر. اشطفه. هذا كل شيء - أنت جاهز للانطلاق!
  • حجم طحن مثالي. ضغط دقيق. جرعات محددة. هكذا يتم تحضير الإسبريسو الحقيقي.
  • مضخة بضغط 16 بار تطلق النكهة الكاملة من حبوب القهوة لإسبريسو مثالي.
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
مقبض فلتر القهوة

BAR310/20
  • أخضر
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
أداة خفق الحليب

BAR311/60
  • أسود
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
مقبض فلتر القهوة

BAR310/80
  • خشب الدردار
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
مقبض فلتر القهوة

BAR310/70
  • خشب الجوز
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
خفاقة الحليب

BAR311/00
  • أبيض حليبي
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  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina
  • Philips Baristina

Philips Baristina
صندوق تفل القهوة

BAR313/60
  • حضّر. احفظ. اصنع سماداً. احفظ أقراص القهوة للتخلّص منها مع النفايات العضوية.
  • قهوة أكثر، وتنظيف أقل. آمن للغسل في غسالة الأطباق.
  • تطابق مثالي. مجموعة متناسقة أو لمسة من التباين.
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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.