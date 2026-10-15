تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
القهوة
جميع السلاسل
Philips السلسلة 2200آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips Series 5500آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips مجموعة الاستخدام اليوميآلة تحضير القهوة
Philips Philips All-in-1 Brewآلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة
Philips Baristinaآلة إسبريسو
Philips Baristinaمقبض فلتر القهوة
Philips Baristinaأداة خفق الحليب
Philips Baristinaخفاقة الحليب
Philips Baristinaصندوق تفل القهوة
والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات ما معنى ذلك؟