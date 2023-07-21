HD7900/50
نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
قهوة لذيـذة محضرة من حبوب مطحونة طازجة مباشرة في المنزل مع ماكينة تحضير القهوة بالتقطير Philips All-in-One Brew مع مطحنة مدمجة. يمكنك تحضير إبريق كامل للعائلة بأكملها أو كوب واحد مباشرة في كوبك المفضل أو كوب السفر - في أي وقت تريد. انتقل بسهولة بين نوعين من الحبوب بفضل حاوية الحبوب المزدوجة، واختر كثافة القهوة المفضلة لديك، وستقدم الماكينة النسبة المثالية بين القهوة والماء في كل مرة بفضل تقنية Smart Dosing. من الحبوب الطازجة إلى كوبك في دقائق، مع نتائج لذيـذة باستمرار.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتيح لك جهاز الطحن والتقطير المتكامل تحضير القهوة في الإبريق الزجاجي أو مباشرة في كوبك المفضل* أو فنجانك* أو كوب السفر** للاستمتاع بها بسهولة أثناء التنقل.
تضمن المعايرة الذكية مقدار ماء وقهوة مثاليًا في كل عملية تخمير، مما يُعفيك من التخمين ويسمح لك بإعادة التعبئة بوتيرة أقل. تلذذ دائمًا بقهوة مثالية، بعيدًا عن القهوة الخفيفة أو الحامضة.
قهوة لكل المواسم! تلذذ بقهوتك الدافئة في فصل الشتاء، أو اعمل إلى تخميرها مع مكعّبات الثلج للاستمتاع بالبرودة خلال فصل الصيف.
شاشة LED سهلة القراءة. يمكنك تعديل مستوى الكثافة (1-3) وعدد الأكواب (من 1 إلى 10) ومستوى الخشونة. تلذذ بالقهوة كما تحبّها وعلى درجة حرارة تخمير مثالية.
تعمل تقنية توزيع النكهة على توزيع نكهة القهوة بشكل متناسق في الإبريق لمذاق أفضل.
تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة. يمكن إيقاف تشغيل الآلة تلقائيًا بعد التخمير، أو الحفاظ على سخونة قهوتك لمدة تصل إلى 5 ساعات أو أكثر.
مطحنة مخروطية مدمجة لتخصيص درجة الطحن وإطلاق النكهة الكاملة لحبوب القهوة. يمكنك أيضاً إيقاف تشغيلها لاستخدام القهوة المطحونة الجاهزة.
حاوية حبوب مزدوجة قابلة للفصل مع ختم للحفاظ على النكهة تتيح لك تخزين ومزج نوعين مختلفين من القهوة أو التبديل بين حبوب القهوة الخالية من الكافيين والعادية. سهلة التنظيف بالفرشاة المرفقة وسهلة إعادة التعبئة.
أصبحت قطرات القهوة على الطبق من الماضي. تتيح لك ميزة منع التقطير صب فنجان قبل انتهاء عملية التحضير بالكامل. توقف، صب ثم استأنف دورة التحضير***.
لا حاجة لإعادة تعبئة الماء في كل مرة تحضر فيها القهوة بفضل ميزة الجرعة الذكية. وعندما تقوم بإعادة التعبئة، يمكن إزالة خزان الماء القابل للفصل سعة 10 أكواب والذي يحتوي على مستويات سهلة القراءة بسهولة ووضعه تحت الحوض.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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