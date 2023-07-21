مصطلحات البحث

AR
EN
  • نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان. نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان. نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips All-in-1 Brew آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

    HD7900/50

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    قهوة لذيـذة محضرة من حبوب مطحونة طازجة مباشرة في المنزل مع ماكينة تحضير القهوة بالتقطير Philips All-in-One Brew مع مطحنة مدمجة. يمكنك تحضير إبريق كامل للعائلة بأكملها أو كوب واحد مباشرة في كوبك المفضل أو كوب السفر - في أي وقت تريد. انتقل بسهولة بين نوعين من الحبوب بفضل حاوية الحبوب المزدوجة، واختر كثافة القهوة المفضلة لديك، وستقدم الماكينة النسبة المثالية بين القهوة والماء في كل مرة بفضل تقنية Smart Dosing. من الحبوب الطازجة إلى كوبك في دقائق، مع نتائج لذيـذة باستمرار.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips All-in-1 Brew آلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

    نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

    سهل التحضير، بمذاق لذيذ

    • قهوة مثالية دائمًا لأي كوب أو فنجان أو إبريق
    • سهولة مزج أو التبديل بين نوعين من حبوب القهوة
    • تصميم موفر للمساحة مع خزان ماء قابل للفصل
    تخمير في الإبريق أو الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** مع جهاز التخمير المتكامل

    تخمير في الإبريق أو الكوب* أو الفنجان* أو الوعاء** مع جهاز التخمير المتكامل

    يتيح لك جهاز الطحن والتقطير المتكامل تحضير القهوة في الإبريق الزجاجي أو مباشرة في كوبك المفضل* أو فنجانك* أو كوب السفر** للاستمتاع بها بسهولة أثناء التنقل.

    المعايرة الذكية: مقدار ماء وقهوة مثالي في كل عملية تخمير

    المعايرة الذكية: مقدار ماء وقهوة مثالي في كل عملية تخمير

    تضمن المعايرة الذكية مقدار ماء وقهوة مثاليًا في كل عملية تخمير، مما يُعفيك من التخمين ويسمح لك بإعادة التعبئة بوتيرة أقل. تلذذ دائمًا بقهوة مثالية، بعيدًا عن القهوة الخفيفة أو الحامضة.

    قم بتخمير القهوة المثلجة لإضفاء البرودة على أيام الصيف الحارة

    قم بتخمير القهوة المثلجة لإضفاء البرودة على أيام الصيف الحارة

    قهوة لكل المواسم! تلذذ بقهوتك الدافئة في فصل الشتاء، أو اعمل إلى تخميرها مع مكعّبات الثلج للاستمتاع بالبرودة خلال فصل الصيف.

    خصص قهوتك كما تحبّها بواسطة شاشة LED

    خصص قهوتك كما تحبّها بواسطة شاشة LED

    شاشة LED سهلة القراءة. يمكنك تعديل مستوى الكثافة (1-3) وعدد الأكواب (من 1 إلى 10) ومستوى الخشونة. تلذذ بالقهوة كما تحبّها وعلى درجة حرارة تخمير مثالية.

    مع تقنية توزيع النكهة لمذاق أفضل

    مع تقنية توزيع النكهة لمذاق أفضل

    تعمل تقنية توزيع النكهة على توزيع نكهة القهوة بشكل متناسق في الإبريق لمذاق أفضل.

    تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة

    تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة

    تصميم اقتصادي وآمن مع وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي والحفاظ على السخونة. يمكن إيقاف تشغيل الآلة تلقائيًا بعد التخمير، أو الحفاظ على سخونة قهوتك لمدة تصل إلى 5 ساعات أو أكثر.

    مطحنة مضمّنة مع مستوى خشونة قابل للتخصيص

    مطحنة مضمّنة مع مستوى خشونة قابل للتخصيص

    مطحنة مخروطية مدمجة لتخصيص درجة الطحن وإطلاق النكهة الكاملة لحبوب القهوة. يمكنك أيضاً إيقاف تشغيلها لاستخدام القهوة المطحونة الجاهزة.

    حاويتان لحبوب القهوة قابلتان للفصل لمزج حبوب القهوة وتبديلها

    حاويتان لحبوب القهوة قابلتان للفصل لمزج حبوب القهوة وتبديلها

    حاوية حبوب مزدوجة قابلة للفصل مع ختم للحفاظ على النكهة تتيح لك تخزين ومزج نوعين مختلفين من القهوة أو التبديل بين حبوب القهوة الخالية من الكافيين والعادية. سهلة التنظيف بالفرشاة المرفقة وسهلة إعادة التعبئة.

    تتيح لك ميزة منع التقطير صب فنجان قبل انتهاء التحضير

    تتيح لك ميزة منع التقطير صب فنجان قبل انتهاء التحضير

    أصبحت قطرات القهوة على الطبق من الماضي. تتيح لك ميزة منع التقطير صب فنجان قبل انتهاء عملية التحضير بالكامل. توقف، صب ثم استأنف دورة التحضير***.

    تعبئة ما يصل إلى 10 أكواب في خزان المياه القابل للفصل بسهولة تامة

    تعبئة ما يصل إلى 10 أكواب في خزان المياه القابل للفصل بسهولة تامة

    لا حاجة لإعادة تعبئة الماء في كل مرة تحضر فيها القهوة بفضل ميزة الجرعة الذكية. وعندما تقوم بإعادة التعبئة، يمكن إزالة خزان الماء القابل للفصل سعة 10 أكواب والذي يحتوي على مستويات سهلة القراءة بسهولة ووضعه تحت الحوض.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      نعم، مؤقت
      سعة خزان المياه
      1.25 لتر
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      طول سلك الطاقة
      80±5 سم
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      لا
      وظيفة المحافظة على السخونة
      قابلة للبرمجة لغاية 5 ساعات
      مؤقت
      قابل للبرمجة لمدة تصل إلى 24 ساعة
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      نعم
      مؤشر مستوى السعة
      1.25 لتر
      مادة الدورق
      إبريق زجاجي، شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      وظيفة تشغيل نبضي
      لا
      الكفالة
      2 عاماً
      وقت الإحماء
      <12 دقيقة للتحضير، <40 دقيقة للمحافظة على السخونة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      فلتر دائم
      الملحقات المرفقة 2
      فرشاة

    • ميزة السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      24.5 سم
      عرض المنتج
      27 سم
      ارتفاع المنتج
      43 سم
      وزن المنتج
      4.5 كجم
      طول الحزمة
      32.8 سم
      عرض الحزمة
      28.2 سم
      ارتفاع الحزمة
      48.4 سم
      وزن الحزمة
      6.04 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • يجب أن يكون الكوب أو الفنجان من الزجاج أو السيراميك.
    • *يبلغ ارتفاع الوعاء الأقصى 10 سم.
    • **يعمل فقط في وضع الإبريق.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.