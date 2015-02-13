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Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7432/20
التصنيف الإجمالي / 5
  • قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة
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    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7432/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات تحضير القهوة مع فلتر

      قهوة لذيذة بكل بساطة

      مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

      • مع إبريق زجاجي
      • تصميم صغير (0,6 لترات)
      • أسود
      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 30 دقيقة، لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة

      بعد مرور 30 دقيقة على تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل تلقائيًا لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي المطبّق على كل آلات تحضير القهوة في الاتحاد الأوروبي.

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        إبريق زجاحي

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220 - 240  فولت
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        التردد
        50 - 60  هرتز
        خزان ماء ذو سعة
        0.6  لتر
        خزان ماء ذو سعة
        Up to 7  أكواب
        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة

      • تصميم

        اللون
        أسود

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد التغليف (العرض×العمق×الارتفاع
        218 x‏ 198‏ x‏ 290  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        2,69  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        210 x‏ 172‏ x‏ 270  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1,11  كلغ

      • المواصفات العامة

        ملائم لـ
        حبوب القهوة المطحونة
        سهولة التنظيف والصيانة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • منع التقطير
        • إيقاف التشغيل التلقائي
        مشروبات القهوة
        قهوة مع فلتر للتقطير

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        مادة خزان المياه
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        750  واط

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