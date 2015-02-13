HD7432/20
قهوة لذيذة بكل بساطة
استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بعد مرور 30 دقيقة على تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل تلقائيًا لضمان السلامة ولتوفير استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي المطبّق على كل آلات تحضير القهوة في الاتحاد الأوروبي.
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
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