جودة مقهى، راحة منزل
استمتع بقهوة بجودة المقاهي في منزلك مع فيليبس Café Aromis. يمكنك تحضير أكثر من 50 مشروبًا، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة، المحضّرة بكمية أكبر من حبوب القهوة* للحصول على مذاق يشبه المقاهي. احصل على رغوة ناعمة ساخنة أو باردة مع LatteGo Pro ونظفها في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السر وراء كثافة القهوة كما في المقاهي؟ تعتمد تقنية BrewExtract على إضافة كمية أكبر من حبوب القهوة* وضغطها بقوة أعلى في كل عملية تحضير، مما يمنحك ذلك المذاق الغني والمركّز الذي يميّز قهوة المقاهي من جهاز تحضير الإسبريسو الخاص بك، ويمكنك ضبط النكهة تمامًا كما تحب عبر 7 مستويات من الكثافة لتحصل على التوازن المثالي بين النعومة والقوة.
تعني النتائج بجودة المقهى أيضًا رغوة حليب ناعمة كالحرير، ساخنة أو باردة. وهنا يأتي دور LatteGo Pro. من الكابتشينو إلى اللاتيه المثلج، يقدم نظام الحليب لدينا نتائج بجودة المقاهي باستخدام الحليب العادي والنباتي. يمكن غسله في غسالة الأطباق، وعدم وجود أنابيب يعني أنه يمكنك تنظيفه في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري. استمتع بمستوى جديد من الرغوة مع LatteGo Pro: جهاز رغوة الحليب المبتكر في نظام ماكينة القهوة لدينا.
اكتشف أكثر من 50 وصفة قهوة ساخنة وباردة، من الإسبريسو الغني إلى القهوة المثلجة المنعشة، فهذه الآلة المخصّصة للقهوة الساخنة والمثلجة تمنح العائلات ومحبي القهوة تنوّعًا واسعًا بمستوى المقاهي داخل المنزل، لتستمتع بتجارب جديدة كل يوم دون الحاجة للخروج.
نظّف LatteGo Pro في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري أو ضعه في غسالة الأطباق. يمكن تنظيف وحدة التخمير تحت الصنبور. عندما يحين وقت تشغيل برنامج التنظيف، مثل إزالة الترسبات، سترشدك الماكينة خلال العملية.
تضمن شاشة TFT اللمسية البديهية مقاس 4.3" تجربة تحضير قهوة سهلة وسلسة بفضل التحضير بلمسة واحدة وإمكانية إنشاء ملفات مستخدم مخصّصة، مما يجعل كل فنجان مضبوطًا تمامًا حسب الذوق. وتوفّر عناصر التحكم البسيطة استخدامًا مريحًا للجميع في المنزل ليستمتعوا بقهوة فاخرة بمستوى المقاهي دون أي تعقيد.
تعرّف على مساعد الباريستا، المساعد الذي يسعى لتحسين قهوتك كل يوم. يمكنك استخدامه على الماكينة، أو في تطبيق HomeID. تحدث وأخبره عن نوع الحبوب التي تستخدمها، وسيعدل تلقائيًا إعدادات التحضير للحصول على أفضل استخلاص من حبوبك. مع مساعد الباريستا، يمكنك ضبط القوة أو الحجم أو درجة الحرارة لتناسب ذوقك - حتى عند التحضير عن بُعد. إنه دائمًا في خدمتك، لذا كل فنجان يشعرك وكأنه حضّر بواسطة باريستا حقيقي في مطبخك.
استمتع بقهوة باردة منعشة بضغطة زر - متوازنة وسلسة، جاهزة عند الطلب.
تقنية SilentBrew المسجلة ببراءة اختراع تقلل من صوت الماكينة، مما يجعل من السهل الاستمتاع بمتعة تحضير القهوة. باستخدام عازل للصوت وطحن هادئ، تصدر ماكيناتنا ضوضاء أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مع شهادة Quiet Mark.
تبدأ القهوة بجودة المقهى من الحبوب المطحونة الطازجة. أضف حبوبك المفضلة، اختر قهوتك ودع المطحنة المدمجة تطلق تلك النكهة والرائحة التي لا تقاوم. يمكنك ضبط حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداداً، من الناعم إلى الخشن.
استمتع بنكهة أكثر وقهوة قوية بدون مرارة باستخدام وظيفة الجرعة الإضافية. يمكنك إضافتها إلى أي من وصفات القهوة، باستثناء عند استخدام وظيفة البن المطحون مسبقاً.
استخدم وضع Eco لتقليل استهلاك الماء والطاقة، دون المساس بجودة القهوة. تتيح لك آلة Philips Café Aromis خفض إضاءة الأضواء الرئيسية وأضواء الكوب قبل الوقت الافتراضي، واستخدام كمية أقل من الماء أثناء الشطف، والانتقال إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع أو خفض السطوع.
حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.
احصل على نصائح القهوة والوصفات والمساعدة مباشرة من خلال تطبيق HomeID — رفيقك الباريستا الرقمي في كل خطوة من رحلتك.
آلة قهوة Philips Café Aromis المزودة بمطحنة وجهاز رغوة لا تقوم فقط بتحضير قهوة لذيـذة بل ترتقي بمطبخك أيضاً. تجتمع اللمسة الأنيقة والتصميم الناعم والشاشة سهلة الاستخدام لإضافة لمسة أوروبية أنيقة إلى منزلك.
قم بتحضير المزيد من القهوة عالية الجودة وإعادة الملء بشكل أقل بفضل خزان المياه الكبير بسعة 1,9 لتر. هذا يعني كوباً تلو الآخر لجميع أفراد العائلة أو عند استضافة الأصدقاء.
