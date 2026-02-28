يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.