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تم إيقافه

BASS+سماعات رأس مع ميكروفون

SHE4305BL/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

أطرب حواسك. BASS+‎

اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.

عرض جميع المزايا

أطرب حواسك. BASS+‎

  • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل

  • سماعة مثبتة في الأذن

تصميم عملي مريح لراحة قصوى

تصميم عملي مريح لراحة قصوى

صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.