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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعات رأس مع ميكروفون

    SHE4305WT/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    أطرب حواسك. BASS+‎

    • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
    • سماعة مثبتة في الأذن
    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    تصميم عملي مريح لراحة قصوى

    صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

    يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

    يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

    يمكن تثبيتها في أذنك بشكل ملائم ورفيع وثابت

    بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.

    عزل صوت رائع

    عزل صوت رائع

    هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      ملف صوتي
      سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
      الاستجابة للتردد
      9‎ - 23 000  هرتز
      قطر السماعة
      12.2  ملليمترًا
      الحساسية
      107  ديسيبل
      طاقة الإدخال القصوى
      30  ملي واط
      المقاومة
      32  ohm

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      تناظري
      طبقة الموصل
      مطلية بالنيكل
      طول السلك
      1.2  أمتار
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      38  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      18.1  سم
      الوزن الإجمالي
      1.76  كلغ
      الارتفاع
      24.8  سم
      GTIN
      1 69 51613 99151 7
      الوزن الصافي
      0.312  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.448  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      8.2  سم
      الارتفاع
      10.5  سم
      الوزن الصافي
      0.039  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.182  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.143  كلغ
      GTIN
      2 69 51613 99151 4

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      تغليف بلاستيكي
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99151 0
      الوزن الإجمالي
      0.0496  كلغ
      الوزن الصافي
      0.013  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.0366  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      8  سم
      العرض
      3  سم
      العمق
      2.8  سم
      الوزن
      0.0117  كلغ

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    • UPC

      UPC
      ‎8 89446 00845 6

    Badge-D2C

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