أطرب حواسك. BASS+‎

اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+‎ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.