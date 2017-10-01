SHE4305BK/00
أطرب حواسك. BASS+
اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.
صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.
هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الكرتونة الداخلية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
UPC
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