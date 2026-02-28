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  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات أذن مع ميكروفون

TAE2000BK/97

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بتصميم أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة بالسلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم مدمج ومريح للارتداء، لتستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع باستماع مريح مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائماً مهما كان.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.