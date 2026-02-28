ضمان لمدة عامين
سماعات أذن مريحة
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
جهير غني مع صوت واضح
تصميم صغير الحجم يوفر راحة عند الارتداء، لتستمتع بتجربة استماع مريحة طوال اليوم.
أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا من مشغّلات بحجم 14,2 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل تصميم مناسب للارتداء داخل الأذن يتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.
تتميّز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مضمّن يتيح لك التبديل بسهولة من الأغاني إلى المكالمات بحيث تبقى دائمًا على اتصال.
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