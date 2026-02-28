ضمان لمدة عامين
TAE2000LB/97
استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضًا بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة بالسلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج ومريح للارتداء، لتستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع باستماع مريح مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائماً مهما كان.
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