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تم إيقافه
TAT1215BK/97
متوفر في
جاهزة للاستخدام على الدوام
هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
يسهّل الزر الموجود على كل سماعة التحكّم بتجربة الاستماع. يمكنك تعديل مستوى الصوت وتخطّي الأغاني أو إيقافها، وتلقّي المكالمات أو رفضها والمزيد غير ذلك. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عند تلقي المكالمات.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
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