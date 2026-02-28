أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

يسهّل الزر الموجود على كل سماعة التحكّم بتجربة الاستماع. يمكنك تعديل مستوى الصوت وتخطّي الأغاني أو إيقافها، وتلقّي المكالمات أو رفضها والمزيد غير ذلك. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عند تلقي المكالمات.