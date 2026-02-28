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تم إيقافه
TAT1215RD/97
متوفر في
جاهزة للاستخدام على الدوام
هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
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